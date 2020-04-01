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В Азербайджане сделано около 35 тыс. тестов на коронавирус

В Азербайджане сделано около 35 тыс. тестов на коронавирус

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Стало известно, сколько тестов на коронавирус было проведено до сих пор в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров.  

За истекшее время было проведено около 35 000 тестов на выявление новых случаев заражения. 

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