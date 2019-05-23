В Азербайджане с июня 2020 года начнет работать Совет медиации

Совет медиации, создаваемый для организации и координации деятельности медиаторов, начнет действовать в Азербайджане с июня 2020 года.

Как стало известно Report, в настоящее время в связи с этим идут соответствующие работы.

Целью создания совета является усовершенствование альтернативных методов урегулирования споров до суда.

В дальнейшем граждане смогут обращаться в Совет медиации до суда и в случае мирового соглашения между сторонами, дело не будет направляться в суд.

Отметим, что Совет медиации будет состоять из членов, назначаемых на основе результатов конкурса, организуемого соответствующим органом исполнительной власти. Будет подготовлено Положение о совете, уточнены полномочия совета и обеспечена деятельность.