В Азербайджане с этого дня для выхода из дома надо отправлять SMS-сообщение

С этого дня в Азербайджане для выхода из дома надо отправлять SMS-сообщение на номер 8103.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, покидать место жительства разрешается в случае неотложной медицинской необходимости, для закупки продуктов питания и других предметов первой необходимости, а также лекарств, и для того, чтобы воспользоваться банковскими и почтовыми услугами, присутствия на похоронах близкого родственника.

Для того, чтобы получить разрешение на выход с места жительства эти лица должны отправить SMS-сообщение на номер 8103 (информация SMS-сообщения бесплатна). Текст SMS-сообщения должен содержать один из нижеследующих трех индексов, а также информацию, подтверждающую личность человека:

Цифру 1 – в случае оставления места жительства по неотложной медицинской необходимости (разрешение выдается на 2 часа, время возвращения определяется справкой, выданной врачом и, при необходимости, представляемой сотрудникам полиции);

Цифру 2 - в случае оставления места жительства в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других предметов первой необходимости, а также лекарств, использования банковских и почтовых услуг (разрешение выдается один раз в день на 2 часа);

Цифру 3 - в случае оставления места жительства в связи с присутствием на похоронах близкого родственника;

Идентификационная информация заключается в следующем:

Для граждан Азербайджанской Республики - номер и серия удостоверения личности (например, AZE11111111).

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих в Азербайджанской Республике, - серия и номер разрешения на временное или постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики (MII (DYI) 1111111)

Для иностранцев или лиц без гражданства, чье временное пребывание на территории Азербайджанской Республики было продлено, - номер и серия решения о продлении временного пребывания (MOM 1111111)

Например, для оставления места жительства в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других предметов первой необходимости, а также лекарств, использования банковских и почтовых услуг нужно отправить SMS-сообщение следующего содержания: 2 AZE 1111111.

В ответном SMS-сообщении информационной системы электронного правительства указывается срок действия разрешения. Человек может покинуть место жительства только после получения положительного ответа.

Не требуется отправлять SMS, чтобы покинуть место жительства в случае неизбежной опасности для жизни и здоровья.

Кроме того, при вызове в суд или в правоохранительные органы лица покидают место жительства без отправки SMS-сообщения, в этом случае они должны представить соответствующий документ полиции.

В связи с правилами использования системы разрешений SMS и сложностями в отправке SMS, можно обращаться в колл-центр 9108 ASAN Хidmət.

Информация о сотрудниках соответствующих государственных органов и частных юридических лиц, а также волонтерах соответствующих волонтерских организаций должна быть введена на портале icaze.e-gov.az с 10:00 часов 3 апреля 2020 года.

Гражданам необходимо иметь при себе удостоверяющие личность документы.

Нарушение правил применения ограничения передвижения будет оцениваться как нарушение особого карантинного режима и повлечет за собой ответственность по Кодексу об административных правонарушениях и Уголовному кодексу. В то же время случаи злоупотребления порядком ввода недостоверной информации и получения разрешения на оставление места жительства через портал icaze.e-gov.az будут постоянно расследоваться, в отношении совершающих подобные действия юридических и физических лиц будут приняты серьезные меры.