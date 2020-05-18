В Азербайджане отменили систему SMS-разрешений для выхода из дома

С сегодняшнего дня в Азербайджане отменяется система разрешения для выхода из дома посредством SMS-оповещений.

Как сообщает Report, Оперативный штаб при Кабинете министров принял соответствующее решение 15 мая.

Отмечено, что принимая во внимание существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, число активных больных и скорость заражения с 00:00 18 мая 2020 года в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе отменяется система разрешения для выхода из дома посредством SMS-оповещений, регистрации на портале "icaze.e-gov.az" или предоставления служебного удостоверения.

Система разрешения для выхода из дома посредством СМС-оповещений, регистрации на портале "icaze.e-gov.az", или предоставления служебного удостоверения по регионам и городам республики и Нахчыванской Автономной Республике, кроме городов Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района, была отменена с 00:00 часов 4 мая 2020 года.