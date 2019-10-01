В Азербайджане открылось посольство Словакии

Глава департамента государственного протокола министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, посол Парвин Мирзазаде принял новоназначенного временного поверенного в делах Словацкой Республики Эльчина Гасымова в Азербайджанской Республике.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел, на встрече Эльчин Гасымов вручил послу Парвину Мирзазаде вербальную ноту министерства иностранных дел и европейских дел Словацкой Республики.

Согласно вербальной ноте, с 1 октября 2019 года началось функционирование посольства Словацкой Республики в Азербайджанской Республике.

Посол П.Мирзазаде сказал, что открытие посольства Словацкой Республики в Азербайджане даст толчок дальнейшему расширению и развитию сотрудничества и дружбы между двумя странами.