С 5 апреля в Азербайджане ограничивается передвижение

Премьер-министр Али Асадов подписал решение о дополнительных мерах по предотвращению распространения на территории Азербайджанской Республики коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, в рамках особого карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлены ограничения перемещения.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о применении ограничений перемещения в стране с 00:00 часов 5 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года в следующем порядке.

1. Допускаются перемещения следующих лиц на основании служебных удостоверений или справки о месте работы:

* сотрудники Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики;

* депутаты и сотрудники Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики;

* руководители центральных и местных органов исполнительной власти и их заместители;

* уполномоченный по правам человека и сотрудники Аппарата;

* руководители государственных юридических лиц, в том числе руководители государственных юридических лиц публичного права и их заместители;

* сотрудники Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики;

* сотрудники Министерства сельского хозяйства и работники подведомственных структур;

* сотрудники объектов и предприятий государственного значения, жизнеобеспечения, а также осуществляющих бесперебойную деятельность объектов и предприятий (список №1 прилагается);

* сотрудники здравоохранения и других государственных и частных медицинских учреждений;

* сотрудники правоохранительных, судебных и военных органов, адвокаты;

* сотрудники средств массовой информации;

• сотрудники дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Азербайджанской Республике, их персонал (на основании аккредитационных карт, выданных Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики).

2. Допускается перемещение следующих лиц, информация о которых введена работодателем с использованием электронной подписи на портале icaze.e-gov.az;

*сотрудники госорганов, государственных юридических лиц, в том числе государственных юридических лиц публичного права (список №2);

Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без создания юридического лица и их работники, а также сотрудники частных юридических лиц, которым разрешено продолжить деятельность по направлениям, утвержденным решением Кабинета министров Азербайджанской Республики №120 от 30 марта 2020 года;

Cотрудники, необходимые для обеспечения защиты и технической безопасности частных юридических лиц, деятельность которых не разрешена.

3. Перемещение волонтеров Общественного объединения "Волонтеры ASAN", Общественного объединения "Региональное развитие", движения "Волонтеры аграрного развития", студентов-волонтеров "Bir", волонтеров Министерства труда и социальной защиты населения допускается после внесения информации о них на портал icaze.e-gov.az.

4. Всем остальным лицам разрешается покидать свое место жительства в следующих случаях:

* по неотложной медицинской необходимости,

* закупка продуктов питания и других предметов первой необходимости, а также лекарств, и для того, чтобы воспользоваться банковскими и почтовыми услугами;

* присутствие на похоронах близкого родственника;

Для того, чтобы получить разрешение на выход с места жительства эти лица должны отправить SMS-сообщение на номер 8103 (информация SMS-сообщения бесплатна). Текст SMS-сообщения должен содержать один из нижеследующих трех индексов, а также информацию, подтверждающую личность человека:

Цифру 1 – в случае оставления места жительства по неотложной медицинской необходимости (разрешение выдается на 2 часа, время возвращения определяется справкой, выданной врачом и, при необходимости, представляемой сотрудникам полиции);

Цифру 2 - в случае оставления места жительства в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других предметов первой необходимости, а также лекарств, использования банковских и почтовых услуг (разрешение выдается один раз в день на 2 часа);

Цифру 3 - в случае оставления места жительства в связи с присутствием на похоронах близкого родственника;

Идентификационная информация заключается в следующем:

• Для граждан Азербайджанской Республики - номер и серия удостоверения личности (например, AZE11111111).

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих в Азербайджанской Республике, - серия и номер разрешения на временное или постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики (MII (DYI) 1111111),

Для иностранцев или лиц без гражданства, чье временное пребывание на территории Азербайджанской Республики было продлено, - номер и серия решения о продлении временного пребывания (MOM 1111111).

Например, для оставления места жительства в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других предметов первой необходимости, а также лекарств, использования банковских и почтовых услуг нужно отправить SMS-сообщение следующего содержания: 2 AZE 1111111.

В ответном SMS-сообщении информационной системы электронного правительства указывается срок действия разрешения. Человек может покинуть место жительства только после получения положительного ответа.

Не требуется отправлять SMS, чтобы покинуть место жительства в случае неизбежной опасности для жизни и здоровья.

Кроме того, при вызове в суд или в правоохранительные органы лица покидают место жительства без отправки SMS-сообщения, в этом случае они должны представить соответствующий документ полиции.

В связи с правилами использования системы разрешений SMS и сложностями в отправке SMS, можно обращаться в колл-центр 9108 ASAN Хidmet.

Информация о сотрудниках соответствующих государственных органов и частных юридических лиц, а также волонтерах соответствующих волонтерских организаций должна быть введена на портале icaze.e-gov.az с 10:00 часов 3 апреля 2020 года.

Нарушение правил применения ограничения передвижения будет оцениваться как нарушение особого карантинного режима и повлечет за собой ответственность по Кодексу об административных правонарушениях и Уголовному кодексу. В то же время случаи злоупотребления порядком ввода недостоверной информации и получения разрешения на оставление места жительства через портал icaze.e-gov.az будут постоянно расследоваться, в отношении совершающих подобные действия юридических и физических лиц будут приняты серьезные меры.

Дополнение номер 1

Объекты государственной значимости и жизнеобеспечивающие объекты, а также беспрерывно действующие предприятия, которые должны задействовать работников в ограниченном количестве:

1. Открытое акционерное общество "Азерсу"

2. Производственное объединение "Азеригаз"

3. Открытое акционерное общество “Азеришыг"

4. Открытое акционерное общество “Азерэнержи"

5. Открытое акционерное общество “Азеристиликтеджхизат"

6. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ее дочерние и совместные предприятия)

7. Открытое акционерное общество "Мелиоразиция и водное хозяйства Азербайджана"

8. Закрытое акционерное общество “АзерГолд”

9. Акционерное общество "Азераграртикинти"

10. Открытое акционерное общество "Азербайджанская промышленная корпорация"

11. Открытое акционерное общество "Азеркосмос"

12. Закрытое акционерное общество "Азербайджанское морское Каспийское пароходство"

13. Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги"

14. Закрытое акционерное общество "Азербайджан Хава Йоллары"

15. Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана

16. Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана

17. Бакинское транспортное агентство

18. Закрытое акционерное общество "Бакинский метрополитен"

19. Закрытое акционерное общество "Бакинский международный морской торговый порт"

20. Государственное морское агентство

21. Государственное агентство гражданской авиации

22. Производственное объединение "Гянджинский автомобильный завод"

23. Предприятия по производству, заготовке и поставке хлеба и других продуктов питания.