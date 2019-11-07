 Наверх

В Азербайджане в связи с муниципальными выборами будут напечатаны свыше 5 млн бюллетеней

В Азербайджане напечатают более 5 млн бюллетеней

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) под председательством Мазахира Панахова провела очередное заседание.

Как сообщает Report, были утверждены порядок и количество итоговых протоколов избирательных комиссий по итогам голосования на муниципальных выборах, назначенных на 23 декабря.

В то же время были утверждены текст, форма, количество и правила подготовки избирательных бюллетеней, количество бюллетеней составило 5 020 287 единиц.

Для участия в выборах зарегистрирован полномочный представитель Партии "Вахдат".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!