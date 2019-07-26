Определен список неоплачиваемых государством медуслуг лицам с инвалидностью в Азербайджане

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Виды медицинских услуг, не оказываемых лицам с инвалидностью в государственных медицинских учреждениях за счёт государственного бюджета".

Как передаёт Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно документу, нижеследующие виды медицинских услуг не будут оказываться лицам с инвалидностью в государственных медицинских учреждениях за счёт государственного бюджета:

1. Анонимная диагностика заболеваний (за исключением вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сифилиса, гепатита B и C)

2. Медицинско-косметологическая помощь (за исключением пластических и восстановительных операций на основе медицинского предписания)

3. Связанные с диетой обследования и лечение в отсутствие медицинского предписания

4. Хирургические операции по смене пола и послеоперационное лечение

5. Массаж и бальнеологические процедуры, не связанные с реабилитацией

6. Прививки против тропических заболеваний перед посещением зарубежных стран (за исключением лечения, реабилитации и служебной командировки)

7. Коррекция зрения при помощи контактных линз

8. Производство и установка стоматологических протезов из драгоценных металлов и керамики.