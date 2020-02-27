В Азербайджане генералы награждены орденом "Рашадат"

В Азербайджане генералы награждены орденом "Рашадат"

27 февраля, 2020 18:50

https://report.az/storage/news/a44db6a8d2f55720d65a387ad2c30997/48ba4d1c-5d6a-4e1c-a99d-8381c22ccfcf_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики орденом "Рашадат" 3-й степени. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за особые заслуги в обеспечении охраны территориальной целостности, безопасности и государственной границы Азербайджанской Республики глава государства наградил следующих военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики орденом "Рашадат" 3-й степени: Джебраилова Асифа Микаил оглу - генерал-лейтенанта Халилова Аскера Сабир оглу - генерал-лейтенанта Тагизаде Фархада Сабир оглу - генерал-лейтенанта.

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