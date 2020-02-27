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В Азербайджане генералы награждены орденом "Рашадат"

В Азербайджане генералы награждены орденом "Рашадат"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики орденом "Рашадат" 3-й степени.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за особые заслуги в обеспечении охраны территориальной целостности, безопасности и государственной границы Азербайджанской Республики глава государства наградил следующих военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики орденом "Рашадат" 3-й степени:

Джебраилова Асифа Микаил оглу - генерал-лейтенанта

Халилова Аскера Сабир оглу - генерал-лейтенанта

Тагизаде Фархада Сабир оглу - генерал-лейтенанта.

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