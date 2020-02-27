В Азербайджане генералы награждены орденом "Рашадат"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики орденом "Рашадат" 3-й степени.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за особые заслуги в обеспечении охраны территориальной целостности, безопасности и государственной границы Азербайджанской Республики глава государства наградил следующих военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики орденом "Рашадат" 3-й степени:
Джебраилова Асифа Микаил оглу - генерал-лейтенанта
Халилова Аскера Сабир оглу - генерал-лейтенанта
Тагизаде Фархада Сабир оглу - генерал-лейтенанта.