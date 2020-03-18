​В Азербайджане еще четверо вылечились от коронавируса

В Азербайджане 4 человека, инфицированных коронавирусной инфекцией, прошли лечение в больницах специального режима и были отпущены домой.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров страны.

В настоящее время в Азербайджане 23 больных коронавирусом находятся под наблюдением врачей в больницах специального режима, соответствующие меры по их лечению продолжаются.

"Учитывая, что коронавирусная инфекция была объявлена глобальной пандемией и с учетом скорости распространения вируса, призываем наших граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и оперативного штаба при Кабинете министров", - говорится в сообщении штаба.