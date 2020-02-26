В Азербайджане для вынужденных переселенцев построят новые дома

"На территории Абшерона по линии Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана продолжаются строительные работы".



Как передает Report, об этом журналистам заявил председатель Госкомитета Ровшан Рзаев.



По его словам, Президент дал поручение заложить поселок, в котором будут жить более 7 000 тысяч семей, и Госкомитет постарается выполнить поручение до конца года. "Строительство продолжается. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы работы были выполнены в срок и качественно. Мы нацелены на то, чтобы в первую очередь переселить семьи, которые живут в самых тяжелых условиях. Все это будет осуществляться поэтапно".



Председатель комитета добавил, что также ожидается закладка нового поселка в Самухе. "В Агдаме также предусмотрено строительство здания на 50 квартир. Еще одно здание для 45 семей будет построено в Лянкяране, 30 частных домов – в Физулинском районе, в зоне, освобожденной из-под оккупации. После того, как эти здания будут построены, мы переселим поселившиеся в Баку 30 семей в Физули, в их родные села".