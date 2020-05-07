В Азербайджане число школ с обучением на русском языке достигает 340

"Наши отношения заслуживают самой высокой оценки. В Азербайджане расширяется уровень образования на русском языке. В Азербайджане уже есть филиалы ведущих вузов России".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу "Мир".

"Что касается школ с обучением на русском языке, их число уже достигает 340. Все это большой уже наработанный потенциал. Вызывает, конечно, сожаление, что в этом году в туристической сфере будет большой спад. Потому что традиционно граждане Азербайджана посещали Россию, граждане России посещали Азербайджан, рост туристического потока постоянно демонстрировал хорошие цифры. Но, с учетом пандемии, границы между нашими странами по взаимному согласию закрыты. Поэтому, наверное, туристический поток и сфера туризма будет одной из последних сфер, которая будет выходить из процесса карантинного режима", - сказал глава государства.