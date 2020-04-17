В Азербайджане 94,7% респондентов доверяют президенту Ильхаму Алиеву - ОПРОС

Учитывая, что президент Ильхам Алиев придает исключительное значение общественному мнению в связи с осуществляемыми в стране в последнее время революционными реформами, Центр социальных исследований (STM) с 2019 года запустил новый формат соцопросов.

Как сообщили Report в Центре, эти опросы являются новшеством с точки зрения квартального (3 месяца) мониторинга общественного мнения о реформах и наряду с этим позволяют более оперативно отслеживать динамику социальных процессов и оценку общественного мнения.

Очередной представленный отчет охватывает подошедший к концу первый квартал (январь-март) 2020-го года.

В проведенном опросе общественного мнения в целом приняли участие 1 212 респондентов.

- Опрос общественного мнения основан на методе кластерного отбора. В целом, по отобранным по стране адресам 101 кластер был определен на основе случайного выбора, и в каждом из них первые 12 человек, согласившиеся на участие в опросе, были включены в основной выбор.

Работа была осуществлена в течение марта 2020 года.

Анализ результатов опроса по выявлению общественного мнения о деятельности президента Ильхама Алиева в сфере внутренней и внешней политики в первом квартале 2020 года и опроса по изучению "индекса доверия" к президенту показал, что вера и доверие общества к президенту Ильхаму Алиеву возросли в результате проводимой им правильной политики, по восходящей линии продолжилась поддержка курса реформ, направленного на дальнейшее улучшение благосостояния и процветания нашего народа.

- По сравнению с другими ветвями власти (законодательная и судебная) абсолютное большинство респондентов (94.7%) доверяют президенту.

- Заявившие о полном доверии президенту составляют абсолютное большинство (90.8%).

- 57,4% респондентов доверяют парламенту, 46,2% - местным исполнительным властям, 49% - судам. Среди этих ответвлений власти самое низкое доверие к исполнительной власти. Это позволяет говорить, что население страны больше доверяет президенту по сравнению с другими структурами власти.

- Деятельность главы государства в военной, политической и социально-экономической сферах в целом была положительно оценена большинством. Деятельность президента в области формирования армии и модернизации Вооруженных сил (96%) и внешней политики (95%) положительно оценивается абсолютным большинством респондентов.

- Соответственно 63,1% респондентов считают довольно эффективными меры по обеспечению стабильности в финансово-банковском секторе страны.

- В период пандемии COVID-19, а также углубления глобального нефтяного кризиса (резкого падения цен на нефть) граждане (87,8%) высоко ценят широкомасштабную работу в области обеспечения продовольственной безопасности в стране.