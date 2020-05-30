В Азербайджане 257 новый случай заражения коронавирусом, 202 излечившихся

В Азербайджане зарегистрирован 257 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 202 человека излечились и выписаны домой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Трое пациентов 1948 г.р., 1953 г.р. и 1956 г.р. с положительными тестами на COVID-19 умерли.

До настоящего времени в нашей стране коронавирусной инфекцией заразились 5 246 человек, из них 3 327 излечились, 61 умерли, 1 858 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 58 оценивается как тяжелое.

За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 294 264 тестов.