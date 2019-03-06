В Азербайджане жителей сгоревшего здания обеспечат временным жильем

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев принял участие на панихиде лиц, погибших в результате пожара в общежитии в Наримановском районе Баку.

Как сообщает сотрудник Report, председатель комитета выразил соболезнования близким погибших лиц и выслушал проблемы участвовавших здесь вынужденных переселенцев.

В заявлении Report Ровшан Рзаев сказал, что жильцы аварийных квартир здания в течение месяца будут обеспечены съемными квартирами: "За это время здесь произведут ремонтно-восстановительные работы, после завершения которых вынужденные переселенцы вернутся в свои квартиры. Все разместившиеся в этом здании лица в кратчайшие сроки будут обеспечены квартирами в одном из построенных для вынужденных переселенцев поселков. На данный момент мы согласовываем этот вопрос с семьями".

Р.Рзаев добавил, что для семьи погибших вчера в результате пожара лиц арендована трехкомнатная квартира. С сегодняшнего дня семья переедет в арендованное жилье. До завершения ремонта сгоревшего здания указанная семья будет на попечении ИВ Наримановского района. Мы присутствовали сегодня на похоронах и оплатили все расходы. Наша цель заключается в том, чтобы, следуя за господином президентом, дойти до Карабаха".