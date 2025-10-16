Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В Азербайджане завершен процесс объединения муниципалитетов

    Внутренняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 19:53
    В Азербайджане завершен процесс объединения муниципалитетов.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве юстиции.

    Соответствующая информация представлена в Кабинет министров Азербайджанской Республики.

    Напомним, что 14 января премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о создании комиссий для решения имущественных, финансовых и других вопросов, связанных с объединением муниципалитетов.

    25 ноября прошлого года президент Ильхам Алиев утвердил Закон о создании новых муниципалитетов путем объединения уже действующих в Азербайджане.

    Azərbaycanda bələdiyyələrin birləşmə prosesi başa çatıb

