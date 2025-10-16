В Азербайджане завершен процесс объединения муниципалитетов
Внутренняя политика
- 16 октября, 2025
- 19:53
В Азербайджане завершен процесс объединения муниципалитетов.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве юстиции.
Соответствующая информация представлена в Кабинет министров Азербайджанской Республики.
Напомним, что 14 января премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о создании комиссий для решения имущественных, финансовых и других вопросов, связанных с объединением муниципалитетов.
25 ноября прошлого года президент Ильхам Алиев утвердил Закон о создании новых муниципалитетов путем объединения уже действующих в Азербайджане.
