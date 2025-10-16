İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Azərbaycanda bələdiyyələrin birləşmə prosesi başa çatıb

    Daxili siyasət
    • 16 oktyabr, 2025
    • 19:44
    Azərbaycanda bələdiyyələrin birləşmə prosesi başa çatıb

    Azərbaycanda bələdiyyələrin birləşmə prosesi ilə bağlı yaradılmış komissiyalar öz fəaliyyətlərini yekunlaşdırıb və birləşmə prosesi başa çatıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bununla əlaqədar müvafiq məlumatlar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib.

    Xatırladaq ki, yanvarın 14-də Baş nazir Əli Əsədov bələdiyyələrin birləşməsi ilə bağlı mülkiyyət, maliyyə və digər məsələlərin həlli məqsədilə komissiyaların yaradılması barədə sərəncam imzalamışdı.

    Ötən il noyabrın 25-də isə Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin birləşməsi yolu ilə yeni bələdiyyələrin yaradılması haqqında Qanunu təsdiqləmişdi.

    Bələdiyyə Ədliyyə Nazirliyi
    В Азербайджане завершен процесс объединения муниципалитетов

    Son xəbərlər

    20:38

    ABŞ Senatı 10-cu dəfə hökumətin maliyyələşdirmə ilə bağlı qanun layihəsini rədd edib

    Digər ölkələr
    20:27

    Tovuzda 29 yaşlı qadının qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    20:15
    Foto

    Ermənistanın Azərbaycan iqtisadiyyatına vurduğu ziyanla bağlı sənədlər məhkəmədə tədqiq edilib

    Daxili siyasət
    20:08

    Rusiya və Tacikistan neft yataqlarının birgə işlənməsini müzakirə edir

    Region
    20:04

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni mövsümə start verilib

    Komanda
    19:57
    Foto

    PA nümayəndəsi ANAMA yanında İctimai Şuranın üzvləri ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    19:56

    Azərbaycanın üzgüçülük millisinin yeni baş məşqçisi açıqlanıb

    Fərdi
    19:50

    Litva müdafiə xərclərini ÜDM-in 5,38 faizinədək artırır

    Digər ölkələr
    19:44

    Azərbaycanda bələdiyyələrin birləşmə prosesi başa çatıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti