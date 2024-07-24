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В Азербайджане зарегистрирован 31 кандидат в депутаты

В Азербайджане зарегистрирован 31 кандидат в депутаты В Азербайджане зарегистрирован 31 кандидат в депутаты.
Внутренняя политика
24 июля 2024 г. 10:26
В Азербайджане зарегистрирован 31 кандидат в депутаты

В Азербайджане зарегистрирован 31 кандидат в депутаты.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, на внеочередные парламентские выборы, которые состоятся 1 сентября, подали заявки около 1200 кандидатов по 125 округам: "Многие из них уже утверждены".

Панахов также отметил, что зарегистрировано около 950 наблюдателей: "В выборах участвуют 25 из 26 политических партий. Зарегистрировано около 600 их полномочных представителей".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 31 nəfərin deputatlığa namizədliyi qeydə alınıb

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