В Азербайджане зарегистрирован 31 кандидат в депутаты

В Азербайджане зарегистрирован 31 кандидат в депутаты.

В Азербайджане зарегистрирован 31 кандидат в депутаты.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, на внеочередные парламентские выборы, которые состоятся 1 сентября, подали заявки около 1200 кандидатов по 125 округам: "Многие из них уже утверждены".

Панахов также отметил, что зарегистрировано около 950 наблюдателей: "В выборах участвуют 25 из 26 политических партий. Зарегистрировано около 600 их полномочных представителей".