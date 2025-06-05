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В Азербайджане запущена электронная инфосистема e-ahik

В Азербайджане запущена электронная инфосистема e-ahik В Азербайджане запущена электронная инфосистема e-ahik
Внутренняя политика
5 июня 2025 г. 11:48
В Азербайджане запущена электронная инфосистема e-ahik

В Азербайджане запущена электронная информационная система e-ahik.

Как сообщает Report, об этом сообщил замглавы аппарата Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) Аббас Алиев на сегодняшнем мероприятии КПА.

Он отметил, что члены КПА теперь смогут получить направление в санатории и центры отдыха, не выходя из дома.

"Заявки будут подаваться полностью в электронном виде лишь по удостоверению личности. Лица, получившие одобрение, с представленным документом смогут обратиться в соответствующий санаторий и центр отдыха. Это совершенно новый проект, который облегчит работу членов КПА", - сказал он.

На мероприятии состоялась презентация электронной платформы e-ahik, которая начала действовать с сегодняшнего дня.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "e-ahik" elektron informasiya sistemi istifadəyə verilib

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