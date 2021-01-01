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В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов

В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов С 1 января вступил в силу закон, запрещающий продажу и выдачу потребителю полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 мкм в объектах общественного питания и услуг.
Внутренняя политика
1 января 2021 г. 10:27
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов

С 1 января вступил в силу закон, запрещающий продажу и выдачу потребителю полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 мкм в объектах общественного питания и услуг.

Как сообщает Report, соответствующий документ подготовлен в соответствии с “Планом мероприятий по снижению воздействия пластиковых упаковочных отходов на окружающую среду в Азербайджане на 2019-2020 годы” от 7 февраля 2019 года.

Документ запрещает предпринимателям импорт, производство, продажу и выдачу потребителям на объектах торговли, общественного питания и услуг полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон, а также пластиковых трубочек, вилок, ножей, тарелок и стаканов, предназначенных для одноразового использования.

Закон вступает в силу в отношении полиэтиленовых пакетов с 1 января 2021 года, а в отношении других продуктов, предназначенных для одноразового использования, - с 1 июля 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən Azərbaycanda polietilen torbaların satışı qadağan edilib

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