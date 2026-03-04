В Азербайджане за пять лет количество дел по алиментам выросло почти на 10 тыс.

В Азербайджане за последние пять лет количество судебных дел по алиментам выросло примерно на 10 тысяч.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра юстиции Тогрул Гусейнов на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Гендерное равенство в законодательстве: достижения и перспективы".

По его словам, в 2025 году в производстве судов находилось 141 тыс. дел по алиментам.

"В отношении 4 299 должников, уклоняющихся от выплат, составлены административные протоколы, в 3 083 случаях судами назначены административные взыскания, 2 344 человека подвергнуты административному аресту. Кроме того, по 286 материалам внесены представления о привлечении к уголовной ответственности, по 235 фактам возбуждены уголовные дела", - отметил он.

Замминистра добавил, что дела, связанные с обеспечением общения ребенка с родителями, также относятся к чувствительной категории: "В 2025 году в производстве находилось 14 тыс. таких дел, что составляет около 1% от общего числа исполнительных производств, при этом случаев неисполнения немного".

Основные сложности, по его словам, связаны с психологическим воздействием на ребенка и запоздалым общением. В связи с этим предложено организовывать общение не в исполнительных отделах, а в специальных центрах с участием психологов.