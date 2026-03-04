Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    В Азербайджане за пять лет количество дел по алиментам выросло почти на 10 тыс.

    Внутренняя политика
    • 04 марта, 2026
    • 17:06
    В Азербайджане за пять лет количество дел по алиментам выросло почти на 10 тыс.

    В Азербайджане за последние пять лет количество судебных дел по алиментам выросло примерно на 10 тысяч.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра юстиции Тогрул Гусейнов на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Гендерное равенство в законодательстве: достижения и перспективы".

    По его словам, в 2025 году в производстве судов находилось 141 тыс. дел по алиментам.

    "В отношении 4 299 должников, уклоняющихся от выплат, составлены административные протоколы, в 3 083 случаях судами назначены административные взыскания, 2 344 человека подвергнуты административному аресту. Кроме того, по 286 материалам внесены представления о привлечении к уголовной ответственности, по 235 фактам возбуждены уголовные дела", - отметил он.

    Замминистра добавил, что дела, связанные с обеспечением общения ребенка с родителями, также относятся к чувствительной категории: "В 2025 году в производстве находилось 14 тыс. таких дел, что составляет около 1% от общего числа исполнительных производств, при этом случаев неисполнения немного".

    Основные сложности, по его словам, связаны с психологическим воздействием на ребенка и запоздалым общением. В связи с этим предложено организовывать общение не в исполнительных отделах, а в специальных центрах с участием психологов.

    Тогрул Гусейнов алименты
    Son beş ildə məhkəmələrdə aliment işlərinin sayı təxminən 10 min artıb
    Ты - Король

    Последние новости

    17:31

    В США обсудили развитие Транскаспийского региона и формата С6

    Внешняя политика
    17:27
    Фото

    Туристический потенциал Азербайджана представлен в Германии

    Туризм
    17:23

    Оборот БФБ в январе-феврале 2026 года снизился почти на 35%

    Финансы
    17:19

    СМИ: Подлодка США потопила иранский военный корабль у берегов Шри-Ланки - ОБНОВЛЕНО - 2

    Другие страны
    17:18

    Исмет Алиев: В Азербайджане на 100 тыс. женщин приходится 46 фактов домашнего насилия

    Внутренняя политика
    17:14

    Скотт Бессент: Глобальная пошлина в 15% начнет действовать в ближайшие дни

    Другие страны
    17:12

    Стармер: Британия сотрудничает с США в операции по Ирану

    Другие страны
    17:06

    В Азербайджане за пять лет количество дел по алиментам выросло почти на 10 тыс.

    Внутренняя политика
    17:03
    Фото

    Орхан Зейналов: Ряд стран проявляют интерес к Транскаспийскому энергокоридору

    Энергетика
    Лента новостей