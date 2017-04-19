В Азербайджане вводится ограничение на принятие депутатами подарков

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане депутаты не могут требовать или же принимать подарки, которые способны повлиять на беспристрастное исполнение ими служебных обязанностей, либо создающих такое впечатление, либо подарков, предоставленных взамен на выполнение ими обязанностей, либо в виде вознаграждения.

Как сообщает Report, вопрос отразился в недавно подготовленном законопроекте "О правилах этичного поведения депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

В проекте отмечается, что данное правило не распространяется на подарки, переданные в связи с гостеприимством и подарки, стоимость которых не превышает сумму (55 манатов), предусмотренную в законе "О борьбе с коррупцией".

Если парламентарий не может принять решение касательно принятия подарка или же ответа на гостеприимство, он должен узнать мнение Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса и поступить в соответствии с этим.