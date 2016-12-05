В Азербайджане вводится новый запрет в связи деятельностью такси

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане вводится новый запрет в связи с деятельностью такси.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса было предложено внести изменения в связи с этим к Кодексу об административных правонарушениях.

Согласно дополнению к кодексу, запрещается остановка такси для приема заказа за пределами специально установленных мест и остановок, помеченных знаком 5.14. Нарушившие это требование будут оштрафованы от 40 до 50 манатов.

Законопроект предложен на пленарное заседание Милли Меджлиса.