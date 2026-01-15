В Азербайджане ввели плату за участие в экзамене для учителей
- 15 января, 2026
- 15:19
В Азербайджане участие в конкурсе, связанном с приемом на работу учителей, станет платным.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об общем образовании", устанавливающие новый порядок проведения экзаменов.
Согласно принятым поправкам, оплата не предусмотрена для следующих категорий граждан: лица, впервые участвующие в конкурсе; люди с инвалидностью; члены семей, получающих адресную государственную социальную помощь; члены семей шехидов; а также лица, получившие звание "Ветеран войны" за участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана.
