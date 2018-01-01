В Азербайджане вступили в силу ставки импортных таможенных пошлин

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Начиная с сегодняшнего дня вступает в силу утвержденная Кабинетом министров Азербайджана "Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и экспортных таможенных пошлин".

Как сообщает Report, документ в связи с этим подписал первый вице-премьер Ягуб Эюбов.

Согласно правилам, для ввозимых в страну легковых автомобилей (включая грузовые и пассажирские автомобили-фургоны) будет применяться ввозная таможенная пошлина в размере 15 долларов за резиновые шины.

С самоходных и не самоходных транспортных средств (например, вагон-мастерская, краны, шпалоукладочные машины, катки, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для наблюдения за дорогой), предусмотренных для ремонта железных или трамвайных дорог, либо для их технического обслуживания, не будет взиматься таможенная пошлина.

При ввозе в страну моторных транспортных средств, предусмотренных для перевозки 10 и более человек, включая водителя (дизельные или полудизельные), с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3, особенно предназначенных для медицинских целей, таможенная пошлина взиматься не будет.

Для ввезенных в страну автобусов, предусмотренных для перевозки 120 и более человек, включая водителя, особенно предназначенных для использования в аэропортах, не будут применяться таможенные пошлины.

С остальных будет взиматься импортная таможенная пошлина в размере 0,7 доллара за 1 см3 рабочего объема цилиндров двигателя.

С автомобилей с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3 за каждый 1 см3 будет взиматься 0,7 доллара таможенной пошлины. Для использованных автомобилей сумма составит 1,2 доллара.

С автомобилей с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см3, но не более 3000 см3 за каждый 1 см3 также будет взиматься 0,7 доллара таможенной пошлины.