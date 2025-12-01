В Азербайджане водителей призвали подготовить автомобили к зимнему сезону
Внутренняя политика
01 декабря, 2025
- 13:18
Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана обратилось к водителям с призывом подготовить транспортные средства к зимнему сезону.
Об этом Report сообщили в ГУ ГДП.
"Учитывая характерные для зимних месяцев неблагоприятные погодные условия, ГУ ГДП призывает владельцев транспортных средств принимать профилактические меры, оснащать транспортные средства шинами, соответствующими сезону, а также держать под контролем работу внешних световых приборов, стеклоочистителей и отопительных систем", - говорится в обращении.
