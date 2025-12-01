Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    В Азербайджане водителей призвали подготовить автомобили к зимнему сезону

    Внутренняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 13:18
    Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана обратилось к водителям с призывом подготовить транспортные средства к зимнему сезону.

    Об этом Report сообщили в ГУ ГДП.

    "Учитывая характерные для зимних месяцев неблагоприятные погодные условия, ГУ ГДП призывает владельцев транспортных средств принимать профилактические меры, оснащать транспортные средства шинами, соответствующими сезону, а также держать под контролем работу внешних световых приборов, стеклоочистителей и отопительных систем", - говорится в обращении.

    автомобиль зимний сезон зимние шины безопасность дороги
    DYP avtomobillərin qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı çağırış edib
    Elvis

