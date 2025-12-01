İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    DYP avtomobillərin qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı çağırış edib

    Daxili siyasət
    • 01 dekabr, 2025
    • 12:12
    DYP avtomobillərin qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı çağırış edib

    Baş Dövlət Yol Polisi (BDYP) İdarəsi avtomobillərin qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı çağırış edib.

    Bu barədə "Report"a idarədən məlumat verilib.

    "Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi qış ayları üçün xarakterik olan əlverişsiz hava şərtlərini nəzərə alaraq, nəqliyyat vasitələrinin sahiblərini qabaqlayıcı tədbirlər görməyə, avtomobillərini mövsümə uyğun şinlərlə təchiz etməyə, xarici işıq cihazları, şüşə silgəcləri və isitmə sistemlərinin sazlığını nəzarətdə saxlamağa çağırır", - məlumatda qeyd olunub.

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi qış mövsü

    Son xəbərlər

    12:21

    "Azərbaycan Dəmir Yolları"nın strateji aktivlərinin inkişafı üzrə beşillik strategiya hazırlanıb

    Maliyyə
    12:21

    İngiltərə klubu "Barselona"nın futbolçusu üçün 75 milyon avro təklif edib

    Futbol
    12:15

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan üçün Cənubi Qafqazdakı münaqişə başa çatıb

    Xarici siyasət
    12:15

    Prezidentin köməkçisi: Azərbaycan Aİ ilə enerji əməkdaşlığını dərinləşdirməyə hazırdır

    Digər
    12:12

    DYP avtomobillərin qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı çağırış edib

    Daxili siyasət
    12:07

    Sabah bəzi yerlərə qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:04

    İrandan Azərbaycana 21 kiloqramdan çox narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    12:01
    Foto

    SOCAR-da "Vətəndaş cəmiyyəti təsisatları ilə işin təşkili" mövzusunda tədbir keçirilib

    Energetika
    12:01

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Lüksemburqu məğlub etməyə gücümüz çatmadı"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti