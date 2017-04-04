В Азербайджане вносятся изменения в правила аттестации работников

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании комитета труда и социальной политика Милли меджлиса обсуждался проект изменений в Трудовой кодекс.

Как сообщает Report, об изменении сообщил председатель комитета Хади Раджабли.

По предложенному изменению, к статье 65-й добавляется новая часть.

Согласно предложенной части, при аттестации сотрудника, сообщающего о правонарушениях в связи с коррупцией, на заседании аттестационной комиссии для дачи информации о правонарушениях в связи с коррупцией управления, учреждения или организации должно присутствовать определенное должностное лицо или представитель структурного деления.

Хади Раджабли отметил, что проект изменения поступил в парламент за подписью президента.