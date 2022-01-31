В Азербайджане внесены изменения в правила лишения родительских прав

В Азербайджане внесены изменения в правила лишения родительских прав.

В Азербайджане внесены изменения в правила лишения родительских прав.

Как сообщает Report, об этом говорится в подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым законе "О внесении изменений в Семейный кодекс".

Согласно изменениям, пункт 65.5 Семейного кодекса принят в новой редакции: "Выписка из вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав в течение 3 дней заверяется электронной подписью, заверенной судьей, и через информационную систему ”Электронный суд" передается в информационную систему органа, определенного соответствующим органом исполнительной власти".

Согласно действующей статье, суд обязан в течение 3 (трех) дней со дня вступления в силу решения о лишении родительских прав, направить выписку из данного решения в соответствующий орган исполнительной власти.