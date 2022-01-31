О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане внесены изменения в правила лишения родительских прав

В Азербайджане внесены изменения в правила лишения родительских прав В Азербайджане внесены изменения в правила лишения родительских прав.
Внутренняя политика
31 января 2022 г. 18:29
В Азербайджане внесены изменения в правила лишения родительских прав

В Азербайджане внесены изменения в правила лишения родительских прав.

Как сообщает Report, об этом говорится в подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым законе "О внесении изменений в Семейный кодекс".

Согласно изменениям, пункт 65.5 Семейного кодекса принят в новой редакции: "Выписка из вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав в течение 3 дней заверяется электронной подписью, заверенной судьей, и через информационную систему ”Электронный суд" передается в информационную систему органа, определенного соответствующим органом исполнительной власти".

Согласно действующей статье, суд обязан в течение 3 (трех) дней со дня вступления в силу решения о лишении родительских прав, направить выписку из данного решения в соответствующий орган исполнительной власти.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda valideynlik hüquqlarından məhrumetmə qaydası dəyişib

Самое читаемое

Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
28 января 2022 г. 10:08
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
28 января 2022 г. 00:01
В Анталии впервые за 29 лет выпал снег
ФотоВ Анталии впервые за 29 лет выпал снег
25 января 2022 г. 11:46
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
28 января 2022 г. 02:50
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
27 января 2022 г. 13:46
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
30 января 2022 г. 16:50
В Азербайджане стремительно распространяется омикрон-штамм 
В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм 
27 января 2022 г. 12:59
Минздрав: Распространение COVID 19 в Азербайджане завершится в ближайшем будущем
Минздрав: Распространение COVID 19 в Азербайджане завершится в ближайшем будущем
26 января 2022 г. 15:54
Вакцинированным бустером в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
Вакцинированным "бустером" в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
26 января 2022 г. 15:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi