В Азербайджане вакцинируются сотрудники полиции

Вакцинация полицейских в Баку началась 6 февраля на добровольной основе

В Азербайджане проводится вакцинация сотрудников внутренних дел.

Как передает Report, вакцинация сотрудников полиции проводится в Республиканском госпитале им. А.Гейдарова Медуправления МВД.

Начальник отдела Медуправления МВД Логман Зейналов сказал Report, что вакцинация полицейских в Баку началась 6 февраля на добровольной основе.

По его словам, в районах и городах республики вакцинация полицейских будет проводится в лечебно-профилактических учреждениях TƏBİB и Минздрава и начнется в ближайшее время.