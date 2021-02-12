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В Азербайджане вакцинируются сотрудники полиции

В Азербайджане вакцинируются сотрудники полиции Вакцинация полицейских в Баку началась 6 февраля на добровольной основе
Внутренняя политика
12 февраля 2021 г. 11:32
В Азербайджане вакцинируются сотрудники полиции
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В Азербайджане проводится вакцинация сотрудников внутренних дел.

Как передает Report, вакцинация сотрудников полиции проводится в Республиканском госпитале им. А.Гейдарова Медуправления МВД.

Начальник отдела Медуправления МВД Логман Зейналов сказал Report, что вакцинация полицейских в Баку началась 6 февраля на добровольной основе.

По его словам, в районах и городах республики вакцинация полицейских будет проводится в лечебно-профилактических учреждениях TƏBİB и Минздрава и начнется в ближайшее время.

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Версия на английском языке ФотоPolice officers in Azerbaijan get vaccinated
Версия на азербайджанском языке ФотоPolis əməkdaşları vaksinasiya edilir

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