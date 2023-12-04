В Азербайджане в операциях по разминированию задействованы бронированные экскаваторы

В операциях по разминированию в Азербайджане задействованы также специальные бронированные экскаваторы.

В операциях по разминированию в Азербайджане задействованы также специальные бронированные экскаваторы.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора Управления по просвещению, международным и общественным связям Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Фархад Исаев в ходе выступления на круглом столе на тему "Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане".

По его словам, в операциях по разминированию задействована и другая спецтехника.

"Кроме того, в процессе разминирования задействована и техника азербайджанского производства - машины для разминирования Revival-B и Revival-T. Одновременно в процессе разминирования используются и специально обученные собаки-саперы и крысы", - добавил Исаев.