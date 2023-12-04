О нас

В Азербайджане в операциях по разминированию задействованы бронированные экскаваторы

В Азербайджане в операциях по разминированию задействованы бронированные экскаваторы В операциях по разминированию в Азербайджане задействованы также специальные бронированные экскаваторы.
Внутренняя политика
4 декабря 2023 г. 10:30
В Азербайджане в операциях по разминированию задействованы бронированные экскаваторы

В операциях по разминированию в Азербайджане задействованы также специальные бронированные экскаваторы.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора Управления по просвещению, международным и общественным связям Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Фархад Исаев в ходе выступления на круглом столе на тему "Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане".

По его словам, в операциях по разминированию задействована и другая спецтехника.

"Кроме того, в процессе разминирования задействована и техника азербайджанского производства - машины для разминирования Revival-B и Revival-T. Одновременно в процессе разминирования используются и специально обученные собаки-саперы и крысы", - добавил Исаев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Special armored excavators involved in demining operations in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda minatəmizləmə əməliyyatlarına xüsusi zirehli ekskavatorlar cəlb olunub

Другие новости из категории

В Баку начался суд над армянским диверсантом
Фото В Баку начался суд над армянским диверсантом
4 декабря 2023 г. 10:40
ANAMA: В 2024 году будут разминированы 65 тыс. га территорий
ANAMA: В 2024 году будут разминированы 65 тыс. га территорий
4 декабря 2023 г. 10:33
ANAMA: Армянский минный террор прежде всего направлен против мирных граждан
ANAMA: Армянский минный террор прежде всего направлен против мирных граждан
4 декабря 2023 г. 10:24
ANAMA: Около 148 тыс. гектаров освобожденных земель сильно загрязнены минами
ANAMA: Около 148 тыс. гектаров освобожденных земель сильно загрязнены минами
4 декабря 2023 г. 10:16
В Баку организован круглый стол на тему защиты лиц с инвалидностью и пострадавших от мин
ФотоВ Баку организован круглый стол на тему защиты лиц с инвалидностью и пострадавших от мин
4 декабря 2023 г. 09:49
Община: Решительно осуждаем высказывания спецдокладчика ООН
Община: Решительно осуждаем высказывания спецдокладчика ООН
3 декабря 2023 г. 13:39
Община: Мнения армян в эфире телеканала Arte являются доказательством их этнической ненависти к Азербайджану
Община: Мнения армян в эфире телеканала Arte являются доказательством их этнической ненависти к Азербайджану
3 декабря 2023 г. 12:15
На форуме ЮНЕСКО рассказано об уничтожении азербайджанского культурного наследия в Армении
ФотоНа форуме ЮНЕСКО рассказано об уничтожении азербайджанского культурного наследия в Армении
2 декабря 2023 г. 15:22
Французский журналист: Во Франции сегодня наблюдаются антиазербайджанские настроения
Французский журналист: Во Франции сегодня наблюдаются антиазербайджанские настроения
2 декабря 2023 г. 12:58
Премьер поручил подготовить план мероприятий в связи с объявлением города Шуша культурной столицей исламского мира
Премьер поручил подготовить план мероприятий в связи с объявлением города Шуша культурной столицей исламского мира
1 декабря 2023 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi