В Азербайджане в октябре пройдет месячник "Чистый воздух"

11:06

С 1 по 31 октября текущего года Главное управление государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана совместно с Министерством экологии и природных ресурсов проведет в стране месяц "Чистого воздуха".

Как сообщили Report в ГУ ГДП МВД, дорожная полиция обратилась к водителям в связи с загрязнением воздуха.

В обращении ГДП призвало владельцев транспортных средств, водителей, а также руководство автотранспортных предприятий, поддерживать топливную систему автомобилей в исправном состоянии и следить за соответствием нормам выхлопа газов.

Отмечено, что физические и юридические лица, допустившие управление и ввод в эксплуатацию транспортных средств с превышением установленной нормы загрязняющих элементов в выхлопных газах, несут ответственность в соответствии с законодательством.