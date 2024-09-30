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В Азербайджане в октябре пройдет месячник "Чистый воздух"

В Азербайджане в октябре пройдет месячник "Чистый воздух" 11:06
Внутренняя политика
30 сентября 2024 г. 11:49
В Азербайджане в октябре пройдет месячник Чистый воздух

С 1 по 31 октября текущего года Главное управление государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана совместно с Министерством экологии и природных ресурсов проведет в стране месяц "Чистого воздуха".

Как сообщили Report в ГУ ГДП МВД, дорожная полиция обратилась к водителям в связи с загрязнением воздуха.

В обращении ГДП призвало владельцев транспортных средств, водителей, а также руководство автотранспортных предприятий, поддерживать топливную систему автомобилей в исправном состоянии и следить за соответствием нормам выхлопа газов.

Отмечено, что физические и юридические лица, допустившие управление и ввод в эксплуатацию транспортных средств с превышением установленной нормы загрязняющих элементов в выхлопных газах, несут ответственность в соответствии с законодательством.

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Версия на азербайджанском языке DYP havanın çirkləndirilməsi ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

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