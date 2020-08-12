В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".
Как сообщает Report, согласно документу, Открытому акционерному обществу "Азерсу" и Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) поручено обеспечить бурение 24 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 24 населенных пунктах 15 районов с населением 65 122 человека, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде.
Для указанных целей из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Азерсу" будет выделено 756 тысяч манатов.
Список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, подлежащих бурению:
|
Порядковый номер
|
Название района
|
Количество скважин, единица
|
Название населенных пунктов
|
Численность населения, количество
|
|
Балакен
|
1
|
село Сарыбулаг
|
2631
|
|
Бейляган
|
1
|
село Мил
|
2456
|
1
|
поселок Милабад
|
2465
|
1
|
поселок Ени Мил
|
2313
|
|
Барда
|
1
|
село Ханханымлы
|
398
|
1
|
Село Икинджи Назырлы
|
817
|
1
|
село Келентерли
|
2100
|
|
Билясувар
|
1
|
село Тезекенд
|
1879
|
|
Джалилабад
|
1
|
село Учтепе
|
8179
|
|
Геранбой
|
1
|
село Хыналы
|
1018
|
1
|
село Йолгулулар
|
819
|
|
Кюрдамир
|
1
|
село Шильйан
|
5436
|
|
Губа
|
1
|
село Владимировка
|
3230
|
|
Нефтчала
|
1
|
село Хол Гарабуджаг
|
2724
|
|
Шабран
|
1
|
село Челгушчу
|
901
|
1
|
село Пирамсан
|
862
|
|
Шамкир
|
1
|
село Деллер Джирдахан
|
3145
|
|
Тертер
|
1
|
село Исмайылбейли
|
1549
|
1
|
село Саров
|
1870
|
1
|
село Сахлабад
|
2142
|
|
Уджар
|
1
|
село Газьйан
|
6868
|
|
Ярдымлы
|
1
|
село Миримли
|
1642
|
|
Загатала
|
1
|
село Ашагы Тала
|
7304
|
1
|
село Гейам
|
2374
|
Всего:
|
24
|
24
|
65 122