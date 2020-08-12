В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением

С этой целью будут пробурены субартезианские скважины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Как сообщает Report, согласно документу, Открытому акционерному обществу "Азерсу" и Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) поручено обеспечить бурение 24 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 24 населенных пунктах 15 районов с населением 65 122 человека, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде.

Для указанных целей из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Азерсу" будет выделено 756 тысяч манатов.

Список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, подлежащих бурению: