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В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением

В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением С этой целью будут пробурены субартезианские скважины
Внутренняя политика
12 августа 2020 г. 14:51
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Как сообщает Report, согласно документу, Открытому акционерному обществу "Азерсу" и Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) поручено обеспечить бурение 24 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 24 населенных пунктах 15 районов с населением 65 122 человека, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде.

Для указанных целей из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Азерсу" будет выделено 756 тысяч манатов.

Список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, подлежащих бурению:

Порядковый номер

Название района

Количество скважин, единица

Название населенных пунктов

Численность населения, количество
  1.      

Балакен

1

село Сарыбулаг

2631
  1.      

Бейляган

1

село Мил

2456

1

поселок Милабад

2465

1

поселок Ени Мил

2313
  1.      

Барда

1

село Ханханымлы

398

1

Село Икинджи Назырлы

817

1

село Келентерли

2100
  1.      

Билясувар

1

село Тезекенд

1879
  1.      

Джалилабад

1

село Учтепе

8179
  1.      

Геранбой

1

село Хыналы

1018

1

село Йолгулулар

819
  1.      

Кюрдамир

1

село Шильйан

5436
  1.      

Губа

1

село Владимировка

3230
  1.      

Нефтчала

1

село Хол Гарабуджаг

2724
  1.  

Шабран

1

село Челгушчу

901

1

село Пирамсан

862
  1.  

Шамкир

1

село Деллер Джирдахан

3145
  1.  

Тертер

1

село Исмайылбейли

1549

1

село Саров

1870

1

село Сахлабад

2142
  1.  

Уджар

1

село Газьйан

6868
  1.  

Ярдымлы

1

село Миримли

1642
  1.  

Загатала

1

село Ашагы Тала

7304

1

село Гейам

2374

Всего:

24

24

65 122
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