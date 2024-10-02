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В Азербайджане ужесточат наказание за жестокое обращение с животными

В Азербайджане ужесточат наказание за жестокое обращение с животными
Внутренняя политика
2 октября 2024 г. 19:14
В Азербайджане ужесточат наказание за жестокое обращение с животными
Report.az

Парламент Азербайджана рассмотрит поправки в закон о защите животных, предусматривающие ответственность за жестокое обращение и ее пропаганду в СМИ.

Как сообщает Report, законопроект с соответствующими поправками сегодня обсуждался на заседании парламентского комитета по аграрной политике.

Согласно предложенным изменениям, лица, виновные в нарушении законодательства о животном мире, включая жестокое обращение с животными, причинение им боли, страданий, пытки, избиение или организацию боев, в результате которых животные получают увечья или погибают, а также те, кто демонстративно совершает такие действия, в том числе в средствах массовой информации, пропагандирует или открыто призывает к подобному обращению, а также использует материалы с изображением жестокого обращения с животными в коммерческих целях, будут нести ответственность в соответствии с законодательством.

Законопроект, призванный усовершенствовать законодательство в сфере охраны животного мира в стране, рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda heyvanların mühafizəsi ilə bağlı qanuna dəyişikliklər təklif olunur

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