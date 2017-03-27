В Азербайджане ужесточается наказание, предусмотренное за взяточничество

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличивается сумма штрафа за должностной подлог.

Как сообщает Report, согласно Уголовному кодексу, должностной подлог, то есть внесение должностным или недолжностным лицом, а также служащим органа местного самоуправления заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, подделка, а равно составление и выдача заведомо ложных документов, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, наказывается штрафом в размере от 500 до 1 000 манатов, либо иправительными работами сроком от 1 до 2 лет, либо лишением свободы сроком до 2 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать в течение около 2 лет должность или же заниматься опеределенной деятельностью. Согласно предложенным изменениям, сумма штрафа увеличивается с 1 500 до 3 000 манатов.

В Уголовном кодексе за взяточничество предусматривается штраф в размере от 1 000 до 2 000 манатов, либо лишение свободы сроком от 2 до 5 лет. А сейчас сумма штрафа увеличивается с 5 000 манатов до 8 000 манатов.

Сумма штрафа за совершенные должностным лицом преднамеренные незаконные действия увеличивается до 12 000 манатов и пр.