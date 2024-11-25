В Азербайджане увеличилось число не входящих в структуру Минздрава подведомственных учреждений

В Азербайджане увеличилось число не входящих в структуру Минздрава подведомственных учреждений

Внесены изменения в "Список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства здравоохранения" Азербайджана.

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Внесены изменения в "Список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства здравоохранения" Азербайджана. Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов. - Республиканский банк крови - Гянджинское отделение Республиканского банка крови - Шекинское отделение Республиканского банка крови - Губинское отделение Республиканского банка крови - Сумгайытское отделение Республиканского банка крови - Лянкяранское отделение Республиканского банка крови - Бардинское отделение Республиканского банка крови - Ширванское отделение Республиканского банка крови - Мингячевирское отделение Республиканского банка крови. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram