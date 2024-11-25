В Азербайджане увеличилось число не входящих в структуру Минздрава подведомственных учреждений

Внесены изменения в "Список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства здравоохранения" Азербайджана.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
- Республиканский банк крови
- Гянджинское отделение Республиканского банка крови
- Шекинское отделение Республиканского банка крови
- Губинское отделение Республиканского банка крови
- Сумгайытское отделение Республиканского банка крови
- Лянкяранское отделение Республиканского банка крови
- Бардинское отделение Республиканского банка крови
- Ширванское отделение Республиканского банка крови
- Мингячевирское отделение Республиканского банка крови.