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В Азербайджане увеличилось число не входящих в структуру Минздрава подведомственных учреждений

В Азербайджане увеличилось число не входящих в структуру Минздрава подведомственных учреждений Внесены изменения в "Список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства здравоохранения" Азербайджана.
Внутренняя политика
25 ноября 2024 г. 19:07
В Азербайджане увеличилось число не входящих в структуру Минздрава подведомственных учреждений

Внесены изменения в "Список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства здравоохранения" Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

- Республиканский банк крови

- Гянджинское отделение Республиканского банка крови

- Шекинское отделение Республиканского банка крови

- Губинское отделение Республиканского банка крови

- Сумгайытское отделение Республиканского банка крови

- Лянкяранское отделение Республиканского банка крови

- Бардинское отделение Республиканского банка крови

- Ширванское отделение Республиканского банка крови

- Мингячевирское отделение Республиканского банка крови.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların sayı artıb

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