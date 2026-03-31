    В Азербайджане утверждены тарифы на услуги судебной экспертизы

    В Азербайджане утвержден перечень судебных экспертиз, проводимых в профильных ведомствах, а также размер платы за оказание соответствующих услуг.

    Как сообщает Report, постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно документу, стоимость услуг в связи с судебно-экспертной деятельностью дифференцируется в зависимости от процессуального вида экспертизы следующим образом:

    - первичная экспертиза - 100% от суммы, утвержденной в тарифной сетке;

    - дополнительная экспертиза - 50% от стоимости первичной экспертизы;

    - повторная экспертиза - 120% от стоимости первичной экспертизы;

    - комплексная экспертиза - суммарная стоимость всех назначенных первичных экспертиз;

    - комиссионная экспертиза - стоимость первичной экспертизы с надбавкой в размере 50% за каждого привлеченного эксперта;

    - участие судебно-медицинского эксперта, психиатра или психолога в суде (в пределах того же города/района) - 50 манатов;

    - участие указанных экспертов в суде в другом городе или районе - 100 манатов;

    - гигиенический уход за трупом и фиксация формалином (оплата санитару) - 100 манатов;

    - обеспечение трупа сухим льдом (оплата санитару) - 100 манатов.

    Məhkəmə ekspertizası xidmətlərinə görə ödənilən haqqın məbləği müəyyənləşib

