В Азербайджане утверждены "Правила организации деятельности центров обработки вызовов в государственных органах"

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде подписал решение об утверждении "Правил организации деятельности центров обработки вызовов в государственных органах". Как сообщает Report, правила утверждены в соответствии с пунктом 2.2 "Национального плана действий по борьбе с коррупцией на 2012-2015 годы", утвержденного распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 5 сентября 2012 года.

Эти правила регулируют деятельность центров обработки вызовов, справочных служб, горячих линий, телефонов доверия и других аналогичных служб. Центр обработки вызовов организуется с целью обеспечения законности, объективного рассмотрения обращений и направления на них ответа, предотвращения фактов злоупотребления, усовершенствования деятельности государственных органов.

Прием звонков и их обработка будет осуществляться бесплатно. В случае если обращения поступили по вопросам, решение которых входит в компетенцию органа, который представляет Центр обработки вызовов, они рассматриваются непосредственно. В случае поступления жалоб (заявления, предложения, информация), находящихся в компетенции органа, который представляет Центр обработки вызовов, после регистрации они направляются в соответствующую структурную единицу данного органа для рассмотрения и ответа. Ответственность за рассмотрение жалоб ложится на руководителя соответствующей структурной единицы, после рассмотрения он обязан направить ответ обратившемуся лицу и в Центр обработки вызовов.

В случае если обращение не входит в компетенцию органа, который представляет Центр обработки вызовов, обратившееся лицо информируется об этом, а само обращение направляется в соответствующие органы.

Центр обработки вызовов осуществляет прием и обработку вызовов по единому номеру государственного органа, который он представляет и в едином помещении (исключая случаи, когда число представителей службы превышает 20 человек). Центр обработки вызовов служб по чрезвычайным ситуациям функционирует круглосуточно (24/7), других служб - в рабочие дни с 09:00 до 18:00. Государственные органы в зависимости от рода их деятельности могут по усмотрению продлить рабочее время. Номер центра обработки вызовов может быть трех- или четырехзначным. В нерабочие часы центр обработки вызовов оказывает услуги с помощью голосового меню, а также предлагает услугу заказа обратного звонка.