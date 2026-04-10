В Азербайджане утверждены новые требования к тепловым сетям

В Азербайджане утверждены новые требования к охранным зонам тепловых сетей и ведению хозяйственной деятельности на этих территориях.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, установлены площади охранных зон тепловых сетей с целью обеспечения их сохранности, безопасной эксплуатации и предотвращения повреждений, а также защиты жизни и здоровья людей.

Размеры охранных зон определяются с учетом вертикальных и горизонтальных расстояний от подземных и надземных сетей, а также открытых систем теплоснабжения до зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.