В Азербайджане утверждены новые наказания, связанные с террористической деятельностью

В Азербайджане утверждены наказания за создание террористической организации, руководство ею или участие в ее деятельности.

Как сообщает Report, соответствующие изменения в Уголовный кодекс и закон "О борьбе с терроризмом" подписал президент Ильхам Алиев.

В Уголовный кодекс добавлена новая статья 214-4, которая предусматривает уголовную ответственность за создание террористической организации, руководство ею или участие в ее деятельности. Согласно данной статье, за создание террористической организации или руководство ею предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 14 лет. Членство в террористической организации или участие в ее деятельности будет наказываться лишением свободы от 7 до 12 лет.

В примечании к статье указано, что член террористической организации или участвующий в ее деятельности может быть освобожден от ответственности, если заранее сообщил органам власти или помог предотвратить преступление, а также содействовал выявлению причастных, при условии, что в его действиях нет иного состава преступления.

Поправки внесены и в статью 282 Уголовного кодекса. В статью 282.1 добавлены новые объекты, включая ослабление научно-технического потенциала, а также нарушение работы критической информационной инфраструктуры, энергетических, транспортных и телекоммуникационных сетей.

В числе способов совершения диверсии теперь указано использование технологий искусственного интеллекта и специального программного обеспечения.

Расширен перечень отягчающих обстоятельств: к ним отнесены совершение диверсии организованной группой, в условиях чрезвычайного или военного положения, во время массовых беспорядков, с использованием служебного положения, а также причинение по неосторожности смерти или иных тяжких последствий.

Также предусмотрено, что участник подготовки диверсии может быть освобожден от ответственности, если своевременно помог ее предотвратить и не совершил других преступлений.