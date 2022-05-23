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В Азербайджане усовершенствуют закон об общественном участии 

В Азербайджане усовершенствуют закон об общественном участии  "К нам поступают предложения по совершенствованию закона об общественном участии".
Внутренняя политика
23 мая 2022 г. 14:44
В Азербайджане усовершенствуют закон об общественном участии 

"К нам поступают предложения по совершенствованию закона об общественном участии".

Об этом в ответ на вопрос Report заявил заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Вусал Гулиев.

По его словам, эти предложения озвучиваются и на зональных совещаниях, проводимых в регионах при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций: "Мы озвучим и эти предложения, когда в середине июня проведем итоговую конференцию в Баку. После обсуждений общие предложения будут представлены в Милли Меджлис".

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