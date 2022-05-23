В Азербайджане усовершенствуют закон об общественном участии

"К нам поступают предложения по совершенствованию закона об общественном участии".

"К нам поступают предложения по совершенствованию закона об общественном участии".

Об этом в ответ на вопрос Report заявил заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Вусал Гулиев.

По его словам, эти предложения озвучиваются и на зональных совещаниях, проводимых в регионах при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций: "Мы озвучим и эти предложения, когда в середине июня проведем итоговую конференцию в Баку. После обсуждений общие предложения будут представлены в Милли Меджлис".