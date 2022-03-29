В Азербайджане усилят борьбу с искусственным повышением цен

В Азербайджане будет усилен контроль над ценовыми манипуляциями на внутреннем рынке.

В Азербайджане будет усилен контроль над ценовыми манипуляциями на внутреннем рынке.

Как сообщает Report, этот вопрос широко обсуждался на совещании, прошедшем под председательством премьер-министра Али Асадова и посвященном обеспечению продовольственной безопасности и улучшению снабжения населения основными продуктами питания.

На заседании были заслушаны доклады министерств экономики и сельского хозяйства, Государственного таможенного комитета, Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, Агентства продовольственной безопасности и Агентства госрезервов, даны соответствующие поручения.