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В Азербайджане усилят борьбу с искусственным повышением цен

В Азербайджане усилят борьбу с искусственным повышением цен В Азербайджане будет усилен контроль над ценовыми манипуляциями на внутреннем рынке.
Внутренняя политика
29 марта 2022 г. 17:01
В Азербайджане усилят борьбу с искусственным повышением цен

В Азербайджане будет усилен контроль над ценовыми манипуляциями на внутреннем рынке.

Как сообщает Report, этот вопрос широко обсуждался на совещании, прошедшем под председательством премьер-министра Али Асадова и посвященном обеспечению продовольственной безопасности и улучшению снабжения населения основными продуктами питания.

На заседании были заслушаны доклады министерств экономики и сельского хозяйства, Государственного таможенного комитета, Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, Агентства продовольственной безопасности и Агентства госрезервов, даны соответствующие поручения.

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