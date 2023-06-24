В Азербайджане учреждена "Стипендия имени Гейдара Алиева".
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, учреждена "Стипендия имени Гейдара Алиева" для обучающихся в очной форме на ступени бакалавриата высшего образования (основное (базовое высшее) медицинское образование) в высших учебных заведениях Азербайджанской Республики 100 студентов, имеющих высокие достижения в учебе.
Стипендия выплачивается единовременно Министерством науки и образования Азербайджанской Республики в размере 3000 манатов за счет средств государственного бюджета Азербайджанской Республики.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.