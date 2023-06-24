О нас

В Азербайджане учреждена "Стипендия имени Гейдара Алиева"

В Азербайджане учреждена "Стипендия имени Гейдара Алиева" В Азербайджане учреждена "Стипендии имени Гейдара Алиева".
Внутренняя политика
24 июня 2023 г. 17:39
В Азербайджане учреждена Стипендия имени Гейдара Алиева

В Азербайджане учреждена "Стипендия имени Гейдара Алиева".

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, учреждена "Стипендия имени Гейдара Алиева" для обучающихся в очной форме на ступени бакалавриата высшего образования (основное (базовое высшее) медицинское образование) в высших учебных заведениях Азербайджанской Республики 100 студентов, имеющих высокие достижения в учебе.

Стипендия выплачивается единовременно Министерством науки и образования Азербайджанской Республики в размере 3000 манатов за счет средств государственного бюджета Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Heydər Əliyev adına təqaüd” təsis edilib, 100 tələbəyə 3 min manat ödəniləcək

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
ФотоВ Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
18 июня 2023 г. 16:45
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
19 июня 2023 г. 12:13
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
20 июня 2023 г. 10:45
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
20 июня 2023 г. 13:00
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
20 июня 2023 г. 19:17
Цена на азербайджанскую нефть упала до 78 долларов
Цена на азербайджанскую нефть упала до 78 долларов
21 июня 2023 г. 09:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi