О нас

В Азербайджане учреждена медаль "За отличие в службе в органах внутренних дел"

В Азербайджане учреждена медаль "За отличие в службе в органах внутренних дел" В Азербайджане учреждена медаль "За отличие в службе в органах внутренних дел".
Внутренняя политика
14 января 2023 г. 17:14
В Азербайджане учреждена медаль За отличие в службе в органах внутренних дел

В Азербайджане учреждена медаль "За отличие в службе в органах внутренних дел".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил положение о медали Азербайджанской Республики "За отличие в службе в органах внутренних дел".

Медалями будут награждаться имеющие специальные звания сотрудники органов внутренних дел Азербайджана, отличившиеся в борьбе с преступностью, охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, образцово исполняющие свои обязанности в органах внутренних дел, достигшие высоких результатов в службе.

Медаль носится на левой стороне груди, если имеются другие ордена и медали Азербайджанской Республики, то после них.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda daxili işlər orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə medal təsis edilib

Другие новости из категории

Президент утвердил положение о юбилейной медали, учрежденной в связи со 100-летием Верховного суда
ФотоПрезидент утвердил положение о юбилейной медали, учрежденной в связи со 100-летием Верховного суда
14 января 2023 г. 16:47
Уволенные главы отделов и секторов ВМ Нахчывана получили новые назначения
Уволенные главы отделов и секторов ВМ Нахчывана получили новые назначения
14 января 2023 г. 13:19
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
13 января 2023 г. 23:12
Освобождены от должности руководители отделов Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Освобождены от должности руководители отделов Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
13 января 2023 г. 21:48
Повышены стипендии докторантам, магистрам и студентам - СПИСОК  
Повышены стипендии докторантам, магистрам и студентам - СПИСОК  
13 января 2023 г. 21:28
Кабмин утвердил правила доступа детей к образованию при чрезвычайных ситуациях
Кабмин утвердил правила доступа детей к образованию при чрезвычайных ситуациях
13 января 2023 г. 20:45
Повышен размер персональной пенсии президента Азербайджана
Повышен размер персональной пенсии президента Азербайджана
13 января 2023 г. 17:50
Президентская стипендия для студентов вузов Азербайджана достигла 275 манатов
Президентская стипендия для студентов вузов Азербайджана достигла 275 манатов
13 января 2023 г. 17:06
Повышен размер пенсии президента для лиц с инвалидностью по зрению
Повышен размер пенсии президента для лиц с инвалидностью по зрению
13 января 2023 г. 16:42
Повышена ежемесячная сумма пенсии президента для семей шехидов 20 января
Повышена ежемесячная сумма пенсии президента для семей шехидов 20 января
13 января 2023 г. 16:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi