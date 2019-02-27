В Азербайджане свыше 900 заключенных носят электронные браслеты

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ По законодательной инициативе президента Ильхама Алиева, в связи с гуманизацией политики наказания, в том числе декриминализацией некоторых проступков, судами обеспечено рассмотрение документов в отношении около 6 000 заключенных.

Как передает Report, об этом сообщили на прошедшем сегодня под председательством министра юстиции Фикрета Мамедова заседании Судебно-правового совета.

Было отмечено, что свыше 4 200 человек либо освобождены от наказания, либо срок их наказания сокращен. В целях расширения применения альтернативного наказания, приступили к использованию электронных браслетов, носителями которых уже являются более 900 осужденных.