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    ​В Азербайджане продлили срок полномочий 65-летней судьи

    Гюльзар Рзаева вновь назначена судьей Верховного суда

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане продлили срок полномочий 65-летней судьи.

    Как сообщает Report, вопрос был обсужден на последнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса.

    Отметим, что Г.Рзаева занимает должность судьи Верховного суда с 28 августа 2010 года. Родившейся в 1950 году Г.Рзаевой 13 января 2015 исполняется 65 лет.

    Напомним, что согласно закону "О судах и судьях", возрастной ценз для судей составляет 65 лет. В случае возникновения необходимости в дальнейшей профессиональной деятельности достигшего возрастной планки судьи, по предложению Судебно-правового совета, его полномочия могут быть продлены до 70 лет.

    При выявлении в деятельности судьи недостаточного профессионализма, его полномочия не продлеваются.

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