В Азербайджане впервые создан центр для предоставления услуг районной ИВ

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Впервые в органах местной исполнительной власти в ИВ Геранбойского района создан единый центр для предоставления услуг в упрощенном порядке.

Как сообщает Report, центр оказывает услуги по 39 направлениям.

В центре постоянно осуществляют деятельность 7 ответственных лиц по одному из каждого отдела, действующих в аппарате главы районной ИВ. На большом мониторе указаны названия услуг, ответственные за данные сферы отделы, образцы требуемых документов, срок исполнения документа, законодательная база. Каждая из сфер услуг обеспечена телефоном и компьютером с выходом в интернет.

Целью создания центра является прием документов в открытой форме, предотвращение потери времени, предотвращение случаев волокитства и коррупции, создание рабочей среды, открытости, внимательного отношения, повышения гражданской удовлетворенности и др.

Напомним, что 28 августа прошлого года распоряжением президента Ильхама Алиева главой ИВ Гедабекского района был назначен Ибрагим Мустафаев.