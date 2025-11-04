Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Азербайджане создается информационная система "Судебная экспертиза"

    Внутренняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 16:50
    В Азербайджане создается информационная система Судебная экспертиза

    В Азербайджане создается информационная система "Судебная экспертиза".

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

    Согласно указу, информационная система "Судебная экспертиза" создается с целью электронизации деятельности государственных органов (учреждений) в сфере судебной экспертизы, формирования общей базы данных и знаний, а также обеспечения доступности использования этой базы.

    Функции владельца и оператора системы будет осуществлять Министерство юстиции.

    Расходы, связанные с созданием, содержанием, организацией деятельности, управлением и совершенствованием информационной системы, будут финансироваться за счет средств государственного бюджета.

    Минюст судебная экспертиза информационная система Президент Азербайджана указ
    "Məhkəmə Ekspertizası" informasiya sistemi yaradılır - FƏRMAN

    Последние новости

    17:13

    Зардари: Празднование Дня Победы в этом году имеет особое значение

    Внешняя политика
    17:09

    Папоян: Армения начнет импорт пшеницы из Казахстана и РФ по железной дороге

    В регионе
    17:07

    Отчет ЕК о расширении Евросоюза: Украина и Молдова демонстрируют уверенный прогресс

    Другие страны
    17:03
    Фото

    Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортировал в Грецию 800 млн кубометров газа

    Энергетика
    17:00

    Президент Пакистана поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    16:58

    Сийярто: Поставки топлива из США для АЭС в Пакше могут начаться с 2028-2029 гг

    Другие страны
    16:58

    Сахиль Бабаев: Расширение налоговых льгот усилит развитие частного сектора в Нахчыване

    Финансы
    16:53

    Президент Ильхам Алиев приглашен с визитом в Узбекистан

    Внешняя политика
    16:51

    Утверждено Соглашение о внедрении опыта ASAN xidmət в Пакистане

    Внешняя политика
    Лента новостей