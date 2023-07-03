В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков

3 июля под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось совещание, посвященное ликвидации последствий схода селей и паводков, произошедших в последние дни в стране.

3 июля под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось совещание, посвященное ликвидации последствий селей и паводков, произошедших в последние дни в стране.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Открывший совещание премьер-министр Али Асадов отметил, что, в отличие от прошлых лет, в мае-июне текущего года в некоторых районах Азербайджана погодные условия были нестабильными, увеличилось количество осадков, которые были интенсивными и сильными преимущественно в горных и предгорных районах.

Участники совещания были проинформированы, что в июне на большей части территории страны в результате поступления селевых вод в реки в некоторых из них повысился уровень воды, произошли сели и наводнения. Соответствующими структурами в районах, где произошло стихийное бедствие, были приняты необходимые и неотложные меры, привлечены специальная техника и рабочая сила. В результате проведенных работ были оперативно изменены русла рек, восстановлена размытая и разрушенная дорожная инфраструктура.

Как сообщалось, продолжаются меры по оценке ущерба, нанесенного в результате стихийного бедствия частным домам, приусадебным участкам, а также посевным угодьям, фермерским хозяйствам и другим объектам инфраструктуры.

На совещании были заслушаны и обсуждены доклады о проделанной работе по ликвидации последствий селей и паводков.

Премьер-министр Али Асадов дал соответствующие поручения, связанные с продолжением применения необходимых и оперативных мер в этом направлении.

На совещании была подчеркнута важность совершенствования системы раннего предупреждения, применяемой Национальной гидрометеорологической службой в связи с нестабильными погодными условиями. Отмечалась необходимость принятия превентивных мер и осуществления деятельности службы в координации с другими соответствующими учреждениями в целях предотвращения негативных последствий стихийных бедствий.