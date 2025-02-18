В Азербайджане состоялось очередное заседание президиума Коллегии адвокатов

Сегодня состоялось очередное заседание президиума Коллегии адвокатов.

Сегодня состоялось очередное заседание президиума Коллегии адвокатов.

Как сообщает Report, выступивший на заседании председатель Коллегии Анар Багиров проинформировал о текущей деятельности президиума.

На заседании было принято решение о восстановлении деятельности адвоката, практика которого была приостановлена из-за работы на государственной службе.

Были подведены итоги мониторинга в адвокатском бюро "Кичикбеков и партнеры" и приняты соответствующие решения.

На заседании рассматривался "План мероприятий Коллегии адвокатов в рамках Года Конституции и суверенитета". Было решено представить предложения по его реализации.

Кроме того, президиум рассмотрел заключения Дисциплинарной комиссии. Вынесены предупреждения двум адвокатам, троим объявлен выговор, еще троим сделано замечание. Деятельность одного адвоката приостановлена на определенный срок за дисциплинарные нарушения.